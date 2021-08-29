ПЕКИН, 29 авг — ПРАЙМ. Китай выражает решительный протест США из-за публикации американскими спецслужбами доклада о происхождении COVID-19, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Разведка США обнародовала выдержки из доклада о происхождении COVID

"Китай выражает решительный протест в связи с недавней публикацией состряпанного американскими спецслужбами так называемого отчета о расследовании происхождения коронавируса", — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

Глава китайского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19. Он подчеркнул, что политизация этой проблемы — это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией", чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения".

Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия.

При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.