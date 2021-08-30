МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ по итогам встречи президента Владимира Путина с "Единой Россией" выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ПФР уточнили, кому положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей

"Вопрос, который президент поднял на съезде "Единой России" о поддержке граждан старшего поколения. Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Нужно, чтобы пенсионеры получили выплаты без дополнительных формальностей, подчеркнул он.

"Очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, причем именно так, как им удобно", — сказал Мишустин.

После встречи Владимира Путина с "Единой Россией" был проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллионов человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей

"Что уже сделано: Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны", — сказала вице-премьер.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, по ее словам, позволит поддержать доходы более 43 миллионов граждан. "Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца", — пояснила она.

Выплата пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую карту, будет произведена уже в четверг, добавила Голикова. Пенсионеры, получающие пенсии через Почту России, получат разовые выплаты в тот же день, что и пенсию.

"Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек", — уточнила вице-премьер РФ.