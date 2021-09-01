МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Гречка в России с 24 по 30 августа подешевела, цена на нее снизилась на 0,15% против роста на 0,1% неделей ранее, яйца подешевели на 0,49%, цена на сахар, подсолнечное масло и мясо кур выросла в пределах 0,1%, следует из данных Росстата.

Гречка с 24 по 30 августа подешевела на 0,15%, тогда как за предыдущий период цена выросла на 0,1%; с начала года гречка в РФ подорожала на 10,6%, согласно данным Росстата. Росстат опубликовал данные по сельхозпроизводству за июль

Цены на рис снизились на 0,02% (неделей ранее — выросли на 0,29%, с начала года — на 2,25%), на пшено — сократились на 0,47% (за предыдущий период стали ниже на 0,6%, с начала года — снизились на 3,64%).

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,06%, в том числе в 29 субъектах РФ — на 0,1-2,1%.

"В 37 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,6%", — сообщает Росстат. С 17 по 23 августа цены на сахар выросли на 0,16%, а с начала года по 30 августа — прибавили 3,54%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,07% против снижения в цене на 0,02% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 34 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2,9%, в 38 — не изменились, а в 13 регионах — снизились на 0,1-2,3%. С начала года по 30 августа цены на него выросли на 5,76%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,13%, в том числе в 49 субъектах РФ – на 0,1-2,8%.

"В 16 субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-1,5%", — говорится в сообщении.

С 17 по 23 августа мясо кур подорожало сильнее — на 0,3%, а с начала года по 30 августа его цена выросла 16,1%.

Цены на куриные яйца в среднем по России стали ниже на 0,51%, в том числе в 39 регионах — на 0,1-2,0, а в 15 – на 2,1-5,2%.

"В 9 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,2%", — сообщается в материалах. За предыдущий отчетный период цены в среднем снизились на 0,77% а с начала года — на 10,96%.

Говядина на неделе с 24 по 30 августа подорожала на 0,25% против роста за предыдущий отчетный период на 0,64%, рост цен на свинину также замедлился, составив 0,49% против 0,62% неделей ранее. С начала года цена на говядину выросла на 7,77%, на свинину — на 10,81%.

Полукопченая и варенокопченая колбаса стала дороже на 0,15%, сардельки и сосиски — на 0,24%; на прошлой неделе колбаса подорожала на 0,86%, сосиски и сардельки — на 0,77%, а с начала года — на 5,12% и 5,97% соответственно.

Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,05% (за предыдущий период — подорожала на 0,21%, с начала года — на 4,05%), черный хлеб стал дороже на 0,2% (за предыдущий период — также на 0,2%, с начала года — на 4,33%), макаронные изделия выросли в цене на 0,06% (неделей ранее — на 0,39%, с начала года — на 5,3%).

Вермишель подорожала на 0,01% (за предыдущий период — на 0,51%, с начала года — на 5,17%), белый хлеб — на 0,29% (неделей ранее — на 0,17%, с начала года — на 3,82%).

Свежая белокочанная капуста в России дешевеет третью неделю подряд, продолжают падать цены на лук, картофель и морковь, цена на огурцы почти не изменилась, а помидоры начали дорожать, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,9%; в частности, лук подешевел на 0,89%, картофель — на 1,89%, морковь — на 5,39%, яблоки — на 0,21%.

Свежая белокочанная капуста в России подешевела на 1,74%; неделей ранее, с 16 по 23 августа, цена на нее стала ниже на 0,46%. Репчатый лук подешевел на 0,89%, на предыдущей неделе — на 0,32%. Огурцы подешевели на 0,01%, помидоры — подорожали на 0,18%, впервые за последние месяцы.

С начала года к 30 августа картофель в России подорожал на 34,43%, капуста — на 91,76%, лук — на 26,36%. Морковь с начала года выросла в цене на 61,85%, яблоки — на 6,51%, огурцы подешевели на 52,29%, помидоры — на 40,37%.

За предыдущий период, с 16 по 23 августа, картофель подешевел на 1,91%, капуста — на 0,46%, морковь — на 7,51%, огурцы — на 0,68%, помидоры — на 1,7%, яблоки — на 1,08%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 1,7%.

С 24 по 30 августа в России выросли цены на печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,6%), на сливочное масло и маргарин (на 0,4%), на мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог (на 0,3%), на баранину, стерилизованное молоко, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты (на 0,2%). Сметана, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, водка, соль стали дороже на 0,1%.