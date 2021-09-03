МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества нуждающимся, пишут "Известия". Автомобилистов предупредили, какие машины у них могут отобрать

Это следует из письма замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, выступившего с этим предложением.

В начале августа организация обратилась в Росимущество с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, подлежащие уничтожению или невостребованные на торгах в течение определенного периода.

Общественники отметили, что ценные товары уничтожаются партиями — притом, что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

ОНФ предложил изменить правила по уничтожению конфиската. При этом речь может идти лишь о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны госэкспертизой годными. Операторами по распределению помощи предложено сделать благотворительные организации.

"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний", — сказано в письме Росимущества.

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