МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу дал старт реконструкции БАМа

В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности — например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. По словам министра, они должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

"Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью", — сказал он в интервью РБК.

По его словам, в этом же районе может быть создан кластер "Алюминиевая долина" для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

"В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", — отметил министр обороны.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ

Шойгу рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал возражение одного из участников совещания об отсутствии средств на новые города в Сибири. Эксперты подсчитали затраты на идею Шойгу строить города в Сибири

"На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно кто, сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет"", — сказал Шойгу.

Он отметил, что необходимыми условиями запуска успешных экономических проектов является наличие природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансовых ресурсов.

"В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать "новые стоимости" и дадут новые объемы и источники средств", — отметил он.

Шойгу пояснил, что речь идет о долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Основным источником инвестиций в проект строительства новых городов в Сибири, наряду с государственными средствами, должны стать частные. За госсредства планируется возвести базовую инфраструктуру, обеспечить транспортную доступность. Государство создаст стабильный оптимальный налоговый режим и обеспечит грамотное территориальное планирование.

НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИР

Штаб-квартиры крупнейших российских компаний, работающих в Сибири, могут переехать в новые города, заявил Шойгу. Путин поручил подготовить предложения по развитию Сибири

"Задача государства и региональных властей – создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности. Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний", — сказал он в интервью РБК, говоря о проекте строительства новых сибирских городов.

Многие российские политики и бизнесмены в разное время выдвигали предложения о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург, Владивосток и другие города. В частности, Шойгу в начале августа 2021 года выдвинул идею создания в Сибири трех-пяти крупных городов и переноса туда столицы. Это его давняя идея — впервые Шойгу заявил, что столица России должна быть в Сибири, еще в 2012 году.

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПУТИ

Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" — альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу. Песков поддержал создание новых городов в Сибири

Весной, как сообщалось в СМИ, с идеей создания "Сибирского кедрового тракта" выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

"Нам нужно построить современный "Кедровый тракт" – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем, прежде всего, безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане. Это важно и для международных транспортных потоков. А для России "Кедровый тракт" имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом", — сказал он в интервью РБК.

Производственные центры в Сибири с доступом к "Кедровому тракту" создадут возможность перемещения материалов и комплектующих между участниками производственных цепочек.

В рамках проекта, предложил министр, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль, перевести ее на электротягу или на сжиженный природный газ, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели.

"Это сложный, но крайне важный проект", — резюмировал Шойгу.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Для привлечения людей в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона можно рассмотреть ряд льгот для готовых к переезду, включая "сибирскую" ипотеку, заявил Шойгу. Забайкалье намерено увеличить турпоток до одного миллиона человек в год

"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", — сказал генерал армии.

По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг.

По его словам, все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России.

"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства – и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность", — отметил министр.

ПРИТОК СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в сравнении с европейской частью России, заявил Шойгу. Академик оценил роль проекта газопровода "Союз Восток" для России

"Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и, в конечном счете, — устойчивому развитию российской экономики", — сказал он.

По его словам, это позволит уменьшить диспропорции в развитии Западной и Восточной частей страны.

Шойгу отметил, что экономический потенциал Сибири остается нераскрытым, а ее экологически чистые природные территории дают возможность развития сельского хозяйства и туризма. Он добавил, что регионы Сибири богаты не только стратегически важными полезными ископаемыми, но и солнечной энергией, что дает возможность развивать возобновляемую энергетику.

НАМЕЧЕННЫЕ СРОКИ

Разработка предложений по развитию Сибири будет завершена осенью 2021 года, заявил Шойгу. В Минобороны назвали дату завершения реконструкции БАМа

"Работа идет очень активно, и, думаю, осенью будет завершена. После согласования в правительстве она будет представлена президенту. Очень надеюсь, что новый состав фракции "Единой России" в Госдуме сделает ее продвижение одним из ключевых приоритетов", — сказал министр.

Он напомнил, что недавно Путин на встрече с лидерами "Единой России" поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы.

При этом Шойгу уточнил, что Русское географическое общество занимается проработкой этих предложений по поручению Путина уже более 10 лет. Также участвуют ведущие эксперты Центра стратегических разработок.

"Мне нравится изучать документы по истории, географическим изменениям и экономике регионов России. Во время рабочих поездок всегда вижу красоту, природные особенности регионов и живущих там людей. А Сибирь — моя родина, моя душа всегда там", — добавил министр.

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