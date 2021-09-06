МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Лидерами российского рейтинга по индексу рынка труда за прошлый год стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, в конце списка оказались республики Северного Кавказа и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости. Назван регион-лидер по росту оборота розничной торговли в этом году

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА

Пандемия коронавируса так или иначе сказалась на всех сферах экономики, заметно было ее влияние и на рынок труда. Основным негативным моментом здесь стал рост безработицы, который затронул в той или иной мере все регионы. Однако предпринятые государством меры поддержки и постепенное снятие карантинных ограничений позволили не допустить катастрофических последствий, считают эксперты.

Для оценки положения на рынке труда в российских регионах РИА Новости провело исследование и рассчитало индекс рынка труда по итогам 2020 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере.

Индекс рассчитывался на основе агрегирования ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона для трудоустройства и дальнейшей работы.

При расчете индекса были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда в региональном разрезе была далеко неоднородной. Значение индекса по итогам 2020 года изменяется в диапазоне от 96,5 до 11,8 (возможный диапазон изменения значений индекса от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное). Соответственно, чем выше значение индекса, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного региона.

ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ

По сравнению с результатами 2019 года, регионы-лидеры по индексу рынка труда в основном сохранили свои места и по итогам 2020-го. Первые пять мест остались без изменений, а в целом в топ-10 перестановки произошли лишь в пределах одной-двух позиций. Эксперты выяснили, в какие регионы чаще отправляют деньги из Москвы

Первые два места с большим отрывом по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург, у которых значение индекса превышает 90 баллов из 100 возможных. Третье место — у Московской области, где значение индекса составило 83,2 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (78,2) и Тюменская область (72,6).

Как отмечают аналитики, лидеры характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы, высокие зарплаты.

Самые низкие значения индекса отмечаются в Ингушетии, Туве, Чечне, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Во всех этих регионах значение индекса составило менее 15 баллов.

По сравнению с итогом 2019 года, число таких регионов увеличилось на два. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются сохраняющийся высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

СИТУАЦИЯ СТАЛА ХУЖЕ В 51 РЕГИОНЕ

По итогам 2020 года увеличение значения индекса произошло в 34 регионах. При этом в большинстве из них рост был незначительным и не превысил одного балла, что свидетельствует о том, что существенного улучшения ситуации здесь не произошло, отмечают эксперты. Самыми спортивными российскими городами являются Нижний Новгород и Казань

Наибольший прирост индекса произошел в Воронежской области (+3), в Саратовской области (+3,0) и в Калмыкии (+2,7).

В Воронежской области снизилась доля занятых на вредных производствах, увеличилось отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снизился травматизм на производстве.

Аналитики поясняют, что увеличению индекса в Саратовской области наиболее способствовало снижение доли занятых на вредных производствах и увеличение отношения заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

В Калмыкии увеличилась емкость рынка труда, снизилась доля занятых на вредных производствах, увеличилось отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. При этом рост безработицы здесь был относительно невысоким.

По итогам 2020 года значение индекса снизилось в 51 регионе. Наиболее существенное снижение отмечается в Кабардино-Балкарии (-6,8), Хакасии (-5,7) и в Томской области (-5,5).

Как считают эксперты, сокращение индекса в Кабардино-Балкарии произошло в основном из-за роста безработицы, который был одним из самых значительных из всех регионов. На снижение индекса в Хакасии и в Томской области существенное влияние оказал рост коэффициента напряженности на рынке труда, увеличение безработицы, рост доли безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы.

В 2021 году по мере восстановления экономики в целом, следует ожидать и улучшения ситуации на рынке труда, говорят аналитики. Уже сейчас они отмечают, что один из ключевых показателей данной сферы — уровень безработицы — снижается. Если по итогам апреля-июня 2020 года он составил 6%, то по итогам апреля-июня 2021 года – 4,9%. Увеличивается и зарплата. За 2020 год, согласно данным Росстата, рост реальной заработной платы составил 3,8%.

Таким образом, если не произойдет нового резкого ухудшения ситуации с ковидом, то по мере роста экономики показатели, характеризующие рынок труда, должны улучшиться, уверяют аналитики. Это отразится и на региональном уровне: можно ожидать роста числа субъектов РФ, где значение индекса увеличится по сравнению с 2020 годом.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Методика расчета индекса рынка труда основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Индекс рынка труда региона может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. Лидером рейтинга по объему ввода жилья стал Краснодар

Максимально возможное значение индекса субъект РФ может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение индекса будет у субъекта РФ, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям.

Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета индекса использовались восемь показателей, объединенных в четыре группы.

Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы.

В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.

В группу "Емкость рынка труда" входят общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирования ограниченного числа отраслей.

Значения индекса за 2019 год пересчитаны по скорректированной методике.

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