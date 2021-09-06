МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Строительство новых городов в Сибири, исходя из идеи главы Минобороны Сергея Шойгу, можно сравнить с освоением Зауралья во времена СССР, однако жители европейской части России вряд ли поедут в будущие сибирские города, заявил РИА Новости урбанист, основатель "Лаборатории гражданской инженерии" Петр Иванов. Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города

Ранее Шойгу заявлял о необходимости построить новые крупные города в Сибири – три-пять научно-промышленных и экономических центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

"Вся история с публичной дискуссией о новых городах может рассматриваться в двух измерениях. Первое измерение — это измерение политической антропологии. В наших исследованиях мы с коллегами фиксируем четкую связку понятия "развитие" и понятия "стройка". В понимании россиян город тогда развивается, когда происходит активное строительство, активное изменение. Поэтому разговор о новых городах от лица одного из первых лиц предвыборной команды "Единой России", Сергея Шойгу — это обещание развития в полный рост, самого серьезного и мощного развития, сравнимого с советским освоением территорий за Уралом", — сказал Иванов.

По его словам, второе измерение связано с пространственным развитием. По мнению Иванова, в воздухе может витать идея повторения китайского опыта, который подразумевает строительство опорных городов на малоосвоенных территориях, таких как Сибирь и Дальний Восток.

"Китай может себе позволить спилить плато Ордос (город с одноименным названием начали строить в Китае 20 лет назад, когда началась активная добыча угля в соседней Монголии — ред.) и на его месте построить город, который будет планово заселяться 20 лет. Населения для этого хватает, и горизонт заселения связан не с нехваткой населения, но с его избытком и требованиями к качеству населения, к их навыкам жизни в городе, а также желанием огромного ущемленного в правах сельского населения стать горожанами", — сказал урбанист.

По его словам, население в России сокращается, и стране неоткуда взять людей, готовых поддержать проекты новых городов своей миграцией.

"Надежда на то, что идея новых городов станет новой стройкой БАМ, когда из средней полосы активные граждане потянутся осваивать новые территории, звучит нереалистично. Лихое заселение бесплодных территорий по китайскому сценарию возможно только в условиях административно-командного расселения, которое, я надеюсь, никогда не вернется в нашей стране", — добавил эксперт.

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