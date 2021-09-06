МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. В России необходимо пересмотреть школьные программы и сократить количество классов с одиннадцати до девяти, заявил в разговоре с URA.RU заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. В Госдуме предложили не ставить оценки в начальных классах

"Я считаю, что можно пересмотреть программу. Что-то структурировать, что-то соединить. Вот по русскому языку это возможно. И, соответственно, надо иметь кадры. Девять классов — это не значит, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее. А чтобы сделать эффективнее, надо проработать разные темы и смотреть, как это сократить и не выбросить сам контент", — считает он.

По мнению Снегурова, те, что посвятил обучению в школе 11 лет, выглядят измученным. "К 11 годам я массово вижу, как люди измучены, как они раздражены. В общем-то, последние два года у многих не обучение в школе, а досидеть, как в зале ожидания и беготня по репетиторам", — добавил он.

С таким мнением не согласился заслуженный учитель России Геннадий Любич. По его словам, ребенок после девятого класса еще не готов к высшему учебному заведению, потому что 10 и 11 класс призваны для того, чтобы подготовиться.

"Если ребенок собирается идти в высшее учебное заведение, ему не надо идти в десятый класс. Он может пойти в ПТУ, колледж, среднее профтехобразование и так далее", — отметил Любич.

Читайте также:

Родители школьников получили 202 миллиарда в качестве разовых выплат