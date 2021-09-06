МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Граждане смогут получать деньги на счет от сдачи пластиковых и стеклянных бутылок в фандоматы, если будет отменен подоходный налог на эту сделку, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО). Россиян предложили освободить от налога за сдачу бутылок

Ранее в газете "Ведомости" было опубликована информация о том, что председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц, полученных от реализации пластиковой и стеклянной тары.

"Сейчас при сдаче тары в фандоматы зачислять деньги напрямую на счет граждан невозможно. А все потому, что это фактически будет считаться доходом, а значит человеку, чтобы сдать бутылку и получить рубль на счет, нужно было бы предоставить документы (паспорт) и далее еще и заплатить НДФЛ. Это неудобно, поэтому сейчас фандоматы сразу начисляют бонусные рубли на счет транспортных карт вроде "Тройки" или отправляются в благотворительный фонд. Но, конечно, идея зачислять деньги сразу на счет была бы привлекательна для людей и еще больше стимулировала бы их к раздельному сбору", — приводится в сообщении мнение главы РЭО Дениса Буцаева.

Компания отмечает, что отмена НДФЛ на макулатуру с 1 января 2019 года дала толчок к созданию крупных сетей пунктов приема макулатуры, в которых на возмездной основе у населения принимаются отходы бумаги и картона. По данным "Лиги переработчиков макулатуры" примерно на 20% выросло общее количество предприятий, осуществляющих заготовку макулатуры в России.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.