МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко показали, что базой взаимодействия двух стран теперь будет экономическая интеграция, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии

В четверг в Москве состоялись переговоры российского и белорусского лидеров, где обсуждались вопросы формирования Союзного государства.

"Переговоры Путина и Лукашенко в результате привели к тому, что акцент будет теперь делаться исключительно на экономическом взаимодействии. Базой теперь является экономическая интеграция двух стран. А в чем конкретно она будет выражаться, мы, очевидно, узнаем позже", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, степень союзной интеграции позволит оценить содержимое 28 союзных программ при их обнародовании, это также даст понять, в рамках каких экономических аспектов Белоруссия и РФ будут объединяться. "Я подозреваю, что вся экономическая интеграция будет сводиться к формированию общего рынка газа, то есть Белоруссии будут предоставляться более масштабные скидки на газ", — сказал эксперт, обратив внимание, что цены на газ в Европе сейчас очень высокие.

По словам аналитика, "если удалось согласовать унификацию таможенного законодательства, то наладится контроль над поставками через Белоруссию разного рода товаров, которые будут маркироваться". "От этого Россия только выиграет", — отметил политолог. Путин назвал объем финансовой помощи Белоруссии до конца 2022 года

Комментируя заявление Лукашенко о том, что в вопросе введения единой валюты в Союзном государстве проблема заключается в том, где будет расположен эмиссионный центр, эксперт отметил что Белоруссия может быть не заинтересована в его создании. "Уже 20 лет этот вопрос обсуждается, создание единого эмиссионного центра прописано в договоре. Но он никак не может находиться в Минске просто в силу разного масштаба белорусской и российской экономики", — указал эксперт.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые — до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.