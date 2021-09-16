МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предложило расширить эксперимент по выдаче лицензий через единый портал госуслуг, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Минэкономики займется созданием бондов устойчивого развития

Как пояснили в Минэкономразвития, соответствующий эксперимент был запущен 1 августа текущего года, в нем участвуют три ведомства — МЧС, Росздравнадзор и Росаккредитация. Министерство предлагает расширить число участников эксперимента до 24-х, из них 23 ведомства и госкорпорация "Роскосмос".

В список участников эксперимента планируется включить Минкультуры, Минпромторг, Минтруд, Минтранс, Минобрнауки, Минсельхоз, Минстрой, Росалкогольрегулирование, Росгидромет, Роскомнадзор, Роснедра, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росреестр, Россельхознадзор, Федеральную пробирную палату, Росавиацию, Росжелдор, Росморречфлот, Роспатент и "Роскосмос". В частности, в рамках пилота можно будет через "Госуслуги" получить лицензии на перевозку пассажиров рейсовыми автобусами, на обращение лекарственных средств в ветеринарии, на пользование недрами, на утилизацию отходов, на содержание животных в зоопарках и другое.

"В ходе эксперимента все его участники смогут выдавать лицензии на все виды разрешенной законом деятельности через единый портал госуслуг", — отметили в министерстве экономического развития. В ведомстве указывают, что запуск эксперимента также позволит сократить количество требуемых для выдачи лицензий документов и сроки получения лицензий.

"Выдачу лицензий в электронном формате через единый портал госуслуг будут вводить постепенно. Планируется, что с 1 декабря 2021 года заявитель сможет получить любой вид лицензии (всего 41 лицензия), выдаваемый участниками эксперимента, через единый портал госуслуг. Эксперимент продлится до 30 июня 2022 года. В случае его успеха новый режим закрепят на уровне федерального закона. Услугой смогут воспользоваться ИП, юрлица (малый, средний, крупный бизнес)", — напомнили в Минэкономразвития.