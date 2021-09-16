МОСКВА, 16 сен — Dow Jones/ПРАЙМ. Дефицит товаров и дельта-штамм коронавируса мешают американцам тратить деньги в розничной торговле, сдерживая восстановление экономики. ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики

Опрошенные Wall Street Journal экономисты полагают, что в августе розничные продажи в США упали второй месяц подряд. Официальный отчет Министерства торговли по рознице будет опубликован в 12.30 по Гринвичу в четверг.

Этот отчет даст представление о том, насколько высокозаразный штамм коронавируса повлиял на экономику. Розничные продажи, включающие помимо прочего расходы на рестораны, покупку автомобилей и компьютеров, представляют собой значительную часть потребительских расходов, являющихся самым большим источником экономического спроса в США.

Экономисты считают, что сегменты, полагающиеся на личные контакты с людьми, могли пострадать от новой волны Covid-19, поскольку некоторые потребители предпочитают оставаться дома, чтобы не контактировать с дельта-штаммом. Данные частных компаний, таких как сайт бронирования столиков OpenTable, показывают, что продажи ресторанов в августе упали из-за роста заболеваемости Covid и введения мэрами и губернаторами требований по ношению масок в помещениях.

"Для нас это был очень болезненный момент, потому что в отрасли уже появилась надежда на то, что ограничения отменяются и жизнь начинает возвращаться в нормальное русло, но эта надежда была разрушена", — рассказывает владелец вашингтонского бара Reveler's Hour Билл Дженсен. Россияне не разлюбили походы по магазинам на фоне пандемии

Его ресторан открылся 31 декабря 2019 года и был забронирован на три месяца вперед. Затем в США началась пандемия, и ресторан пришлось временно закрыть. Бизнес быстро восстановился в начале лета, с расширением вакцинации и отменой ограничений на число посетителей в помещениях и требований по ношению масок. В августе требования по ношению масок были вновь введены на фоне распространения информации о дельта-штамме коронавируса. Обороты снова упали и теперь едва ли составляют треть от докризисного уровня, рассказывает Дженсен.

Отчет, вероятно, также покажет последствия проблем с поставками и дефицита, не позволяющего производителям удовлетворить потребительский спрос. Эти проблемы, в частности, коснулись автопроизводителей, чьи товарно-материальные запасы истощены из-за глобального дефицита компьютерных микросхем.

По оценкам опрошенных Wall Street Journal экономистов, в августе розничные продажи упали на 0,8%, в основном за счет продаж автомобилей. Без учета автомобилей розничные продажи, вероятно, выросли на 0,1%.

Согласно данным Министерства торговли, в июле розничные продажи упали на 1,1% по сравнению с июнем, но при этом сильно выросли по сравнению с июлем прошлого года. Власти утвердили правила выплат грантов бизнесу, пострадавшему от COVID

Из-за проблем, вызванных распространением дельта-штамма коронавируса, экономистам пришлось понижать прогнозы роста ВВП в 3-м квартале. В JPMorgan, например, ожидают, что рост ВВП в июле-сентябре составит 5% в годовом исчислении, а не 7%, как предполагалось ранее. Понижение прогноза здесь объясняют снижением спроса и дефицитом, в особенности в автомобильной отрасли.

Некоторые сигналы позволяют предположить, что спровоцированная дельта-штаммом волна заражений уже пошла на спад. Экономисты полагают, что розничные продажи могут быстро восстановиться, когда больше американцев пройдут вакцинацию и будут чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы чаще выбираться из дома, а проблема дефицита начнет ослабевать.

"Думаю, что потребительские расходы примут сильный удар в августе и, вероятно, в сентябре, но не думаю, что ущерб от этого будет ощущаться долго, — говорит главный экономист Amherst Pierpont Стивен Стэнли. – Думаю, что фундаментальные факторы не изменились".

Среди этих фундаментальных факторов – высокий по историческим меркам уровень сбережений, сильный рост рабочих мест и растущие заработки. "Доходов домохозяйств вполне достаточно, чтобы тратить деньги", — отмечает Стэнли.

— Автор Josh Mitchell, joshua.mitchell@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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