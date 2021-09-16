МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,7% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения на 0,8% в месячном выражении.

Динамика июля при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда снизились на 1,8%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в августе вырос на 1,8% к июлю. Показатель июля был пересмотрен: теперь снижение оценивается в 1% вместо 0,4%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.