МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Строительство морского торгового порта "Лавна" началось в порту Мурманск, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Uniper и порт Роттердама договорились о производстве "зеленого" водорода

"На западном берегу Кольского залива стартовало строительство морского торгового порта "Лавна". Генеральный подрядчик строительства — АО "ТЭК Мосэнерго". Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна" (входит в группу ГТЛК)", — говорится в сообщении. Уточянется, что в период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до тысячи человек. Плановая численность персонала самого порта – 665 человек.

"Мы сохраняем и подтверждаем наши планы по запуску угольного терминала в 2023 году, параллельно прорабатывая возможности организации перевалки и иных видов грузов, включая контейнеры, чтобы сделать "Лавну" универсальным терминалом", — цитирует пресс-служба гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис со своей стороны отметил, что работы стартовали в рамках дорожной карты, актуализированной правительством страны. Он добавил, что в настоящее время готовится к заключению контракт на корректировку проектной документации по железнодорожной инфраструктуре Мурманского транспортного узла. Работы по созданию железнодорожной ветки Выходной-Лавна должны завершиться в 2023 году.

"Это не единственный порт на западном берегу – мы в ближайшее время ожидаем запуск строительства терминала "Тулома" для перевалки минеральных удобрений. И сам порт "Лавна" сейчас работает над соответствующим мастер-планом, для того чтобы стать портом универсальным, а не только угольным. Мурманский транспортный узел приобретает реальные очертания", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Проект терминала "Лавна" предполагает создание транспортной инфраструктуры, строительство контейнерного, угольного и нефтяного терминалов, а также реконструкцию уже существующих. Также планируется построить железнодорожную ветку Выходной — Лавна. Ранее грузоотправители сообщали о планируемых объемах перевалки грузов в морском терминале "Лавна" – 18 миллиона тонн с 2024 года.