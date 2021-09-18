МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями после их решения отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена ближайшие дни посвятить урегулированию двухсторонних разногласий. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила в пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Ждет ли мир очередная торговая война

"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнерами в связи с их решением отозвать посла для консультаций. Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза", — сказала она журналистам.

Хонр добавила, что на фоне последних событий США продолжают расценивать Францию в качестве своего "старейшего союзника и одного из самых сильных партнеров".

"Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженность совместной работе для решения глобальных проблем", — отметила она.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в Соединенных Штатах и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.

Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в сфере обороны и безопасности AUKUS, объявив о выходе из соглашения по подводным лодкам с французской Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало строительство 12 ударных субмарин класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Канберры о разрыве соглашения "ударом в спину", добавив, что эти было подорвано доверие. По словам главы французского МИД, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж заявил, что ожидает пояснений как от Австралии, так и от Соединенных Штатов.

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