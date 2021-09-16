ПАРИЖ, 16 сен — ПРАЙМ. Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Франции Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт по подлодкам.

Ранее Австралия заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение Австралии с французской Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро). Данное соглашение называли "контрактом века".

В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

"Я глубоко шокирован этой новостью, а также обстоятельствами, при которых мы узнаем об этом", — сказал Кабмон. Он призвал изучит ьвсе последствия такого решения и сделать соответствующие выводы из ситуации.

"В более общем плане нам придется задуматься о повторяющемся отношении некоторых наших союзников, которые ведут себя скорее как противники, чем как лояльные конкуренты", — подчеркнул глава комиссии.

По словам Камбона, с этого момента Франция должна начать решительно защищать свои интересы и не соглашаться на уступки, как это было в случае соглашения с Австралией. Во французском Сената также подчеркивают, что в этой ситуации затронут имидж Франции.

Как отмечается в коммюнике Сената, последствия решения Австралии будут многочисленными и серьезными. Кроме того, последствия такого решения отразятся на стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.