МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Рекордные цены на газ открывают уникальные возможности для российских химических и металлургических предприятий, покупающих сырье по низким внутрироссийским ценам. Но конкуренты мириться с этим не желают: в США вновь обсуждают возможность лишить Россию статуса рыночной экономики. Чем это грозит нашим экспортерам, разбирался Прайм. В "Газпроме" назвали абсурдом обвинения в недопоставках газа в Европу

РЫНОК НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

Министерство торговли Соединенных Штатов рассматривает возможность лишения России статуса рыночной экономики. Инициаторами процесса стали американские производители удобрений, позже к ним присоединились металлурги, деревообрабатывающие компании и производители урана.

США присваивает национальным экономикам рыночный статус в соответствии с критериями, установленными законом о тарифах от 1930 года. Они касаются конвертируемости национальной валюты, механизма установления размера зарплат, условий работы в стране иностранных компаний, доли государственной собственности, жесткости государственного контроля за распределением ресурсов и ценообразованием.

На основании этих критериев США признали российскую экономику рыночной еще в 2002 году. Однако сейчас юридическая компания WilmerHale, представляющая интересы американских промышленников, в своем отчете заявляет, что доля государства в российской экономике с тех пор выросла, госконтроль над распределением ресурсов и доступом иностранного капитала усилился, а уровень протекционизма в торговой политике повысился. Юристы WilmerHale напоминают, что именно по этим причинам США в 2017 году отказались присвоить рыночный статус экономике Китая. Российская колбаса закрепляется на рынках Африки и Юго-Восточной Азии

Главная выгода статуса страны с рыночной экономикой (помимо репутационных факторов) заключается в особенностях оценки себестоимости экспортируемой продукции. Для "рыночных" стран себестоимость считается по внутренним ценам, а для "нерыночных" определяется по себестоимости продукции в третьих странах.

То есть сейчас, пока Россия считается страной с рыночной экономикой, российские удобрения оказываются весьма конкурентоспособными по цене благодаря сравнительно низким внутренним ценам на газ. И с этим вынуждены мириться все зарубежные конкуренты наших производителей.

ЦЕНА СТАТУСА

Если Россию лишат "рыночного" статуса, себестоимость российских удобрений США будут сравнивать, например, с себестоимостью аналогичной продукции в Великобритании, где химические заводы работают на импортном сырье и сейчас даже вынуждены останавливать работу из-за рекордных цен на газ. Продажа наших удобрений по ценам ниже британских будет признаваться демпингом и соответственно, наша продукция будет облагаться антидемпинговыми пошлинами.

"В начале 2002 года потери России от отсутствия статуса страны с рыночной экономикой оценивались в 1,5 млрд долларов, — напоминает зам. директора института "Центр развития" ВШЭ Валерий Миронов. — Сегодня, наверное, можно говорить о возможных потерях в 5-6 млрд долларов".

Но это еще не все. Главная опасность заключается в том, что возможное решение США лишить Россию рыночного статуса может стать прецедентом для других наших торговых партнеров, в первую очередь, Евросоюза. Год назад Еврокомиссия уже публиковала на своем сайте доклад о так называемых "нерыночных практиках" Российской Федерации, авторы которого призывали начать антидемпинговые расследования в отношении российской продукции. Так что европейские "ястребы" только и ждут, когда Минторг США подаст им пример. В Италии связали рост цен на газ с ошибочностью санкций ЕС против России

По оценке Миронова, если примеру США последует ЕС, на который приходится 40% российской внешней торговли, убытки наших экспортеров на европейском рынке могут составить примерно 40 млрд долларов. В совокупности с потерями в США получается около 45 млрд долларов — сумма более чем внушительная.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уверенности в том, что Минторг США действительно решится отнять у России статус страны с рыночной экономикой, сейчас нет ни у кого. Эксперты напоминают, что такие разговоры в Вашингтоне заводили уже не один раз, но до реальных решений дело так и не дошло. "Я думаю, что это скорее демонстративная акция — США после ухода из Афганистана пытаются показать, что по-прежнему отстаивает ценности западного мира", — говорит Миронов. Готовимся к саботажу. Поляков допустили к сертификации Nord Stream 2 AG

Успокаивает и то, что в истории еще не было случаев, чтобы страну с рыночной экономикой лишали этого статуса и вновь признавали экономику нерыночной. Есть серьезные сомнения, что Вашингтон готов создать такой прецедент, игнорируя веские доводы российской стороны. Минэкономразвития РФ еще в августе направило в Минторг США свой комментарий, в котором указывалось, что выводы WilmerHale не подтверждены фактическими данными.

МЭР напомнило, что Международный валютный фонд оценивает долю государства в российской экономике в 30-35% и за последние десять лет она, вопреки утверждениям американских юристов, изменилась незначительно. Кроме того, российская сторона предупредила, что применение новых антидемпинговых пошлин к нашей продукции под предлогом отмены рыночного статуса экономики будет означать нарушение норм ВТО и приведет к ответным мерам со стороны России.