США идут ва-банк: чем грозит России утрата рыночного статуса
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Рекордные цены на газ открывают уникальные возможности для российских химических и металлургических предприятий, покупающих сырье по низким внутрироссийским ценам. Но конкуренты мириться с этим не желают: в США вновь обсуждают возможность лишить Россию статуса рыночной экономики. Чем это грозит нашим экспортерам, разбирался Прайм.
РЫНОК НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ
Министерство торговли Соединенных Штатов рассматривает возможность лишения России статуса рыночной экономики. Инициаторами процесса стали американские производители удобрений, позже к ним присоединились металлурги, деревообрабатывающие компании и производители урана.
США присваивает национальным экономикам рыночный статус в соответствии с критериями, установленными законом о тарифах от 1930 года. Они касаются конвертируемости национальной валюты, механизма установления размера зарплат, условий работы в стране иностранных компаний, доли государственной собственности, жесткости государственного контроля за распределением ресурсов и ценообразованием.
На основании этих критериев США признали российскую экономику рыночной еще в 2002 году. Однако сейчас юридическая компания WilmerHale, представляющая интересы американских промышленников, в своем отчете заявляет, что доля государства в российской экономике с тех пор выросла, госконтроль над распределением ресурсов и доступом иностранного капитала усилился, а уровень протекционизма в торговой политике повысился. Юристы WilmerHale напоминают, что именно по этим причинам США в 2017 году отказались присвоить рыночный статус экономике Китая.
Главная выгода статуса страны с рыночной экономикой (помимо репутационных факторов) заключается в особенностях оценки себестоимости экспортируемой продукции. Для "рыночных" стран себестоимость считается по внутренним ценам, а для "нерыночных" определяется по себестоимости продукции в третьих странах.
То есть сейчас, пока Россия считается страной с рыночной экономикой, российские удобрения оказываются весьма конкурентоспособными по цене благодаря сравнительно низким внутренним ценам на газ. И с этим вынуждены мириться все зарубежные конкуренты наших производителей.
ЦЕНА СТАТУСА
Если Россию лишат "рыночного" статуса, себестоимость российских удобрений США будут сравнивать, например, с себестоимостью аналогичной продукции в Великобритании, где химические заводы работают на импортном сырье и сейчас даже вынуждены останавливать работу из-за рекордных цен на газ. Продажа наших удобрений по ценам ниже британских будет признаваться демпингом и соответственно, наша продукция будет облагаться антидемпинговыми пошлинами.
"В начале 2002 года потери России от отсутствия статуса страны с рыночной экономикой оценивались в 1,5 млрд долларов, — напоминает зам. директора института "Центр развития" ВШЭ Валерий Миронов. — Сегодня, наверное, можно говорить о возможных потерях в 5-6 млрд долларов".
Но это еще не все. Главная опасность заключается в том, что возможное решение США лишить Россию рыночного статуса может стать прецедентом для других наших торговых партнеров, в первую очередь, Евросоюза. Год назад Еврокомиссия уже публиковала на своем сайте доклад о так называемых "нерыночных практиках" Российской Федерации, авторы которого призывали начать антидемпинговые расследования в отношении российской продукции. Так что европейские "ястребы" только и ждут, когда Минторг США подаст им пример.
По оценке Миронова, если примеру США последует ЕС, на который приходится 40% российской внешней торговли, убытки наших экспортеров на европейском рынке могут составить примерно 40 млрд долларов. В совокупности с потерями в США получается около 45 млрд долларов — сумма более чем внушительная.
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уверенности в том, что Минторг США действительно решится отнять у России статус страны с рыночной экономикой, сейчас нет ни у кого. Эксперты напоминают, что такие разговоры в Вашингтоне заводили уже не один раз, но до реальных решений дело так и не дошло. "Я думаю, что это скорее демонстративная акция — США после ухода из Афганистана пытаются показать, что по-прежнему отстаивает ценности западного мира", — говорит Миронов.
Успокаивает и то, что в истории еще не было случаев, чтобы страну с рыночной экономикой лишали этого статуса и вновь признавали экономику нерыночной. Есть серьезные сомнения, что Вашингтон готов создать такой прецедент, игнорируя веские доводы российской стороны. Минэкономразвития РФ еще в августе направило в Минторг США свой комментарий, в котором указывалось, что выводы WilmerHale не подтверждены фактическими данными.
МЭР напомнило, что Международный валютный фонд оценивает долю государства в российской экономике в 30-35% и за последние десять лет она, вопреки утверждениям американских юристов, изменилась незначительно. Кроме того, российская сторона предупредила, что применение новых антидемпинговых пошлин к нашей продукции под предлогом отмены рыночного статуса экономики будет означать нарушение норм ВТО и приведет к ответным мерам со стороны России.
https://1prime.ru/state_regulation/20210926/834796458.html