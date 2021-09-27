МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сотни солдат могут быть брошены на доставку топлива на заправочные станции, которые "иссякают" по всей стране из-за панических покупок и нехватки водителей в соответствии с чрезвычайным планом, который, как ожидается, должен быть рассмотрен Борисом Джонсоном в понедельник, пишет британская The Guardian. В Европе ожидают, что энергетический кризис продлится до конца зимы

Издание сообщает, премьер-министр соберет высокопоставленных членов кабинета министров для тщательного изучения "Операции Эскалин" после того, как BP признала, что на трети ее автозаправочных станций закончились два основных сорта топлива. Ассоциация розничных продавцов бензина (PRA), которая представляет почти 5500 независимых торговых точек, заявила, что от 50% до 90% ее членов испытывают в своей работе те же проблемы.

Эти события привели к растущим опасениям, что Великобритания может вступить во вторую "зиму недовольства", и предупреждениям о том, что в преддверии Рождества полки могут опустеть больше, чем обычно.

В попытке предотвратить дальнейшее углубление кризиса министры, в том числе министр бизнеса Кваси Квартенг, министр транспорта Грант Шеппс и министр внутренних дел Прити Патель, собрались в воскресенье в полдень на совещание, чтобы обсудить варианты, включая операцию "Эскалин".

Задуманная много лет назад на случай Брексита "без сделки с ЕС", она содержала планы привлечения сотен солдат для управления резервным флотом из 80 танкеров. "Операция Эскалин" рассматривалась как вариант еще на прошлой неделе, но правительственные источники преуменьшили вероятность ее применения.

"Эскалин" и другие предложения будут представлены Джонсону в понедельник днем на встрече, на которой министры, как ожидается, также обсудят более срочные решения, чтобы попытаться повлиять на поведение людей и положить конец нынешним уровням панических покупок.

Министры раздражены, потому что они думают, что истинные масштабы нехватки топлива были бы незначительными, если бы общественность вела себя нормально, и нехватка водителей имела бы лишь незначительный эффект, но сообщения СМИ вызвали очереди по всей стране.

Источник предположил, что высокий уровень дефицита продлится по меньшей мере еще пять дней — и может продолжаться еще дольше, если поведение людей не изменится. Они назвали эту ситуацию "уловкой-22", потому что, предпринимая какие-либо вмешательства, правительство может в конечном итоге усугубить проблему: "Чем больше мы, похоже, реагируем на это, тем больше мы в конечном итоге приводим ее в действие. Но если мы не реагируем, это просто продолжается. Мы почти сами создаем свой собственный кризис".

