МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Финансирование государством программ льготного автокредитования и лизинга в 2022 году планируется в размере около 15,2 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного в электронной базе Госдумы.

В документе указывается, что на льготные автокредиты в 2022 году планируется направить 10,3 миллиарда рублей, в 2023 году — 13,3 миллиарда рублей, в 2024 году — 13,6 миллиарда рублей.

При этом на льготный автолизинг в 2022 году могут выделить 4,87 миллиарда рублей, а в 2023 и 2024 году — по 5 миллиардов рублей.

Сейчас в программе льготного автокредитования могут участвовать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более года. Речь идет о скидке 10%, а для жителей ДФО 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

В качестве господдержки спроса на автомобили российского производства министерство также реализует несколько программ льготного лизинга: "Доступная аренда" (оперлизинг), "Российский тягач" (лизинг магистральных седельных тягачей), "Российский фермер" (поддержка сельхозпроизводителей) и "Свое дело" (поддержка МСП).

Ранее Минпромторг РФ уточнял, что на программы льготного автокредитования и лизинга в 2020 году было выделено в общей сложности 13,3 миллиарда рублей.