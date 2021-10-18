МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Восстановление российской экономики исчерпалось, рост ВВП РФ по итогам 2021 года вряд ли превысит прогноз в 4,2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе своего выступления на заседании бюджетного комитета Госдумы. Счетная палата назвала ускорение роста ВВП "амбициозной задачей"

Он также отметил замедление деловой активности и ухудшение ситуации с COVID-19 в стране.

"Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — пояснил Решетников.