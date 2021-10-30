МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Союзники США в европейском и тихоокеанском регионах пытаются влиять на Белый дом с целью предотвращения перехода Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми, так как это может якобы "придать смелости" России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Объявлено об испытании в Китае новой гиперзвуковой ракеты

По данным издания, речь идет о таких странах, как Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия.

Издание отмечает, что со времен Холодной войны американская ядерная политика остается "намеренно расплывчатой." США теоретически могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными. Администрация Джо Байдена сейчас анализирует политику США в отношении применения ядерного оружия, ожидается, что обзор будет готов к концу года.

По данным газеты, имеются опасения, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели" — это значит, что США смогут применять ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. Некоторые считают, что такой принцип не повысит стабильность, а только "придаст смелости" России и КНР, станет для них "подарком".

Как пишет издание, ранее Вашингтон разослал союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в ядерной политике Соединенных Штатов. Большая часть отрицательно отнеслись к перспективе каких-либо изменений в этой области.

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