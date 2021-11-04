МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил создание с Киргизией совместного фонда развития, постановление главы государства обнародовано в четверг. Узбекистан намерен отправить десять тысяч граждан на стройки в Россию

Межправительственное соглашение о создании узбекско-киргизского фонда развития с уставным фондом 50 миллионов долларов с последующим увеличением до 200 миллионов долларов было подписано в марте этого года в ходе визита в Узбекистан президента Киргизии Садыра Жапарова.

"Утвердить соглашение о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики", — говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.

В соответствии с документом, министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана определено ответственным органом с узбекской стороны за реализацию соглашения.

Мирзиеев поручил МИД республики уведомить киргизскую сторону о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.