МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Кремль в курсе перебоев с доставкой продуктов из-за перегруженности портов Дальнего Востока, правительство принимает меры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ъ" сообщил о нехватке товаров первой необходимости на Дальнем Востоке

Вопрос находится на контроле Владимира Путина, добавил он.

Песков уточнил, что порты Приморья перегружены из-за мирового логистического кризиса, и инфраструктура с трудом справляется с резко выросшим потоком грузов. "Это постковидные проявления в мировой экономике", — подчеркнул представитель Кремля Песков.

По данным властей Сахалинской области, в субъект должны отправиться 1100 контейнеров с грузом. Как пояснил губернатор Валерий Лимаренко, проблемы возникли из-за пандемии и резко возросшей загрузкой терминалов Приморского края. Причина: к обычным объемам грузов добавились транзитные контейнеры из Китая. Сейчас их направляют через Владивосток, Находку и Транссиб из-за роста ставок фрахта, карантина в Поднебесной и проблем на погранпереходах.

По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, порты Приморья должны до 30 ноября выйти на норму накопления грузов в 2,2 тысячи контейнеров. Количество скопившихся в портах контейнеров за прошедшую неделю уменьшилось на 30%, почти 700 контейнеров было отгружено на Чукотку, добавил он.