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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211110/835174428.html
Песков допустил встречу Путина и Байдена в начале 2022 года
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Встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале следующего года возможна, но реальной договоренности пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь... ПРАЙМ, 10.11.2021
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале следующего года возможна, но реальной договоренности пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщали о том, что
личная встреча Путина и Байдена может состояться в начале 2022 года. Читайте также: Путин примет участие в форуме Сбербанка