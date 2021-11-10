МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале следующего года возможна, но реальной договоренности пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщали о том, что личная встреча Путина и Байдена может состояться в начале 2022 года.

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