МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российские леса недооценены как по своей способности поглощать парниковые газы, так и по своей ценности, их реальная стоимость превышает стоимость всех нефтяных запасов страны, говорится в докладе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) "Неразведанное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов", с которым ознакомилось РИА Новости. Леса обеспечат до 60% декарбонизации экономики России к 2050 году

"По состоянию на 2020 год данные о 84,4% российских лесов недостоверны: не учитывается до 9% площади и 39% запасов леса. Однако, даже по текущим оценкам, на территории России находится более 20% лесов планеты стоимостью в диапазоне от 4 до 17 триллионов долларов, что даже по нижней границе сопоставимо со стоимостью российских нефтяных запасов (6,4 триллиона долларов)", — говорится в докладе.

"Поглощающая способность российских лесов может составить 1,8-2,2 миллиарда тонн CO2 эквивалента в год (текущее значение 0,6 миллиарда тонн); ценность — 9-57 триллиона долларов (текущие оценки от 4-17 триллионов долларов). Обладая 20-40% ценности мировых лесов, Россия может занять лидерскую позицию в международной климатической повестке, однако для этого потребуется пересмотреть подход к стратегии в области учета, защиты и управления лесами в России", — отмечают авторы исследования.

BCG выделяет несколько основных направлений для позитивных изменений в учете и управлении лесами. В частности, эксперты предлагают создать "гибридную" систему учета леса и лесоустройства, опирающуюся как на дистанционное зондирование земель, так и на выборочные лесоустроительные работы.

Также, по их мнению, России следует перейти к более ответственной системе земельных отношений в сфере лесопользования, начать реализацию "зеленых проектов", устранить правовую неопределенность в порядке создания, сертификации и торговли сертификатами на секвестрирование углекислого газа, унифицировать все свои стандарты лесной статистики.

Вместо системы управления лесами, ориентированной на лесную промышленность, авторы предлагают создать в России "холистическое управление национальным ресурсом на уровне всего правительства". Кроме того, по их мнению, нужно изменить отношение к самой лесной промышленности, приняв во внимание ее роль как важного союзника, но поддерживая требовательное отношение к лесам.