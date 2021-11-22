ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава ФРС Джером Пауэлл пообещал, что американский центробанк будет одновременно бороться за падение безработицы и низкую инфляцию. Россия высаживает топливный десант в США

"Экономика развивается наиболее быстрым темпом за многие годы, что обещает возврат к максимальной занятости. Вызовы и возможности остаются как всегда: беспрецедентное открытие экономики вместе с продолжающимся влиянием пандемии привело к дисбалансу спроса и предложения "пробкам" и всплеску инфляции", — сказал Пауэлл, выступая в Белом доме вместе с президентом Джо Байденом.

"Мы знаем, что высокая инфляция вредит семьям, особенно тем, кто меньше других может справиться с более высокими затратами на необходимое, включая еду, жилище и транспорт. Мы используем наши инструменты и для поддержки экономики с сильным рынком труда, и для предотвращения того, чтобы более высокая инфляция продлилась", — заверил Пауэлл.

Байден ранее выдвинул Пауэлла на второй срок во главе ФРС, нынешний срок главы американского центробанка истекает в феврале 2022 года. Президент США в свою очередь ответил критикам и заявил, что выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС, так как американскому центробанку нужна стабильность.

Выдвижение критикуют представители левого крыла демократов, поскольку Пауэлл — республиканец, изначально выдвинутый экс-президентом Дональдом Трампом.

"Некоторые, несомненно, зададутся вопросом, почему я вновь выдвинул Джея, который был выбором моего республиканского предшественника? Почему я не выбрал демократа? Почему я не выбрал свежую кровь? Или не направил ФРС полностью в другое русло прямо в этот момент огромного потенциала и огромной неуверенности в нашей экономике? Нам нужна стабильность и независимость в Федеральном резерве", — сказал Байден.

"Джей доказал независимость, которую я ценю в председателе ФРС. При прошлой администрации он сопротивлялся беспрецедентному политическому вмешательству и тем самым успешно сохранил честность и авторитет этого института", — сказал Байден.