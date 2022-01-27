МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Полностью восстановить баланс между потерями и воспроизводством леса в России пока не удалось, на данный момент требующая восстановления площадь составляет 35,4 миллиона гектара, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки. Счетная палата оценила потенциал использования внутренних водных путей

"Воспроизводство лесов – важнейшее направление лесохозяйственной деятельности и государственной политики в целом. Проверка Счетной палаты показала, что меры, принятые в последние годы в части лесовосстановления, позволили существенно улучшить ситуацию в этой сфере. Однако полностью восстановить баланс между потерями и воспроизводством "зеленых легких" страны пока не удалось", — сказано в сообщении.

Возместить утрату лесного массива призван федеральный проект "Сохранение лесов". Однако анализ документа показал, что к моменту его завершения (конец 2024 года) планируется восстановить только площадь лесов, погибших или вырубленных в 2022 году, а не все утраченные насаждения, указывает СП.

"Темпы лесовосстановления за 5 лет выросли. По итогам 2020 года восстановлено 93,6% площади погибших и вырубленных в 2019 году лесных насаждений. Это на 31,8 процентного пункта больше, чем в 2016 году. Несмотря на такую позитивную динамику, площади ежегодного выбытия лесов превышают объемы лесовосстановления. В настоящее время общая площадь лесов, требующая восстановления, составляет 35,4 миллиона гектаров", — отметил аудитор Сергей Мамедов.

Ведомство указывает, что проведение работ по лесовосстановлению тормозят отсутствие актуальной информации о лесном фонде и недостаточное финансовое обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений. "Опрос регионов показал, что условия, необходимые для эффективного воспроизводства лесов, на федеральном и на региональном уровнях не созданы. Во-первых, отсутствует актуальная информация о лесах, необходимая для планирования мероприятий по их воспроизводству. По 84% площади лесного фонда данным уже больше 10 лет", — добавил аудитор.

Проверка также выявила различные нарушения и недостатки на общую сумму 127 миллионов рублей. Все они связаны с несоблюдением норм бюджетного и лесного законодательства. Так, Рослесхоз направлял бюджетные средства на выполнение госработ, не имея на это соответствующих полномочий. "Это серьезное нарушение, и, чтобы не допускать его в будущем, предлагаем предусмотреть соответствующие полномочия в Лесном кодексе", — прокомментировал Мамедов.