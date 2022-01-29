Дипслужба: работа ЕС над возможными санкциями против РФ продвинулась "очень хорошо"
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Разработка новых возможных экономических мер против РФ из-за ситуации вокруг Украины идет "очень хорошо", рассказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано.
При этом рассматриваются опции как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых секторальных мер.
"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", — сказал он.
Европейский союз в случае необходимости будет действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил представитель.
"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер" — сказал он, добавив, что, как ранее сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, "рассматриваются все варианты" — так он ответил на вопрос об информации по подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что в случае ухудшения отошений между РФ и Украиной ЕС может подвергнуть РФ серьезным санкциям, однако не хочет этого, желая разрешить ситуацию путем дипломатии.
Если ЕС введёт новые жёсткие экономических санкции против РФ, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.
Как ранее отмечалось в материале издания Financial Times, ЕС при поддержке США работает над санкциями против российских проектов в нефтегазовой сфере.
Отмечается, что такие меры могут затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в газовый сектор РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220129/835929842.html