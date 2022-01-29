МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Разработка новых возможных экономических мер против РФ из-за ситуации вокруг Украины идет "очень хорошо", рассказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано. Евросоюз начал искать новых поставщиков газа

При этом рассматриваются опции как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых секторальных мер.

"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", — сказал он.

Европейский союз в случае необходимости будет действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил представитель.

"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер" — сказал он, добавив, что, как ранее сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, "рассматриваются все варианты" — так он ответил на вопрос об информации по подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что в случае ухудшения отошений между РФ и Украиной ЕС может подвергнуть РФ серьезным санкциям, однако не хочет этого, желая разрешить ситуацию путем дипломатии.

Если ЕС введёт новые жёсткие экономических санкции против РФ, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.

Как ранее отмечалось в материале издания Financial Times, ЕС при поддержке США работает над санкциями против российских проектов в нефтегазовой сфере.

Отмечается, что такие меры могут затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в газовый сектор РФ.