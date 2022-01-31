МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Одна из основных причин бедности в России заключается не в нехватке денег в экономике, а в неправильном распределении трудовых ресурсов, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. Экономист объяснила, зачем в России вводят “границу бедности”

"В России нет острого дефицита трудовых ресурсов, а есть их неправильное распределение. Более 30% трудоспособного населения страны заняты на низкооплачиваемой, неквалифицированной работе – в строительстве, торговле, в сельском хозяйстве. Отсюда в немалой степени бедность, которую справедливо называют главной проблемой страны, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями",- подчеркнул он.

"Именно на борьбу с бедностью, на повышение общего уровня жизни людей должна ориентироваться экономическая политика государства. В конце концов, только достигнув положительных результатов на этом пути, ее можно назвать успешной",- сказал Широв.

По данным Росстата, в 2020 году на фоне пандемии спад реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8%. Однако с восстановлением экономики ситуация начала улучшаться — за девять месяцев 2021 года показатель вырос на 4,1%.

"С точки зрения макроэкономики, кризис, вызванный пандемией коронавируса, Россия в отличие от многих стран преодолела с минимальными потерями. По показателям ВВП еще в 2021 году вышли на докризисный уровень. Рост экономики в прошлом году превысил 4%. На фоне спада 2020 года рост небольшой, но он оказался выше ожиданий",- сказал он.

Однако эксперт признал, что вызванные пандемией демографические проблемы оказались более серьёзными. "Главная проблема кризиса – высокая смертность и снижение численности населения. На устранение демографических потерь, к сожалению, уйдут годы, если они вообще будут восполнены", — заметил Широв.