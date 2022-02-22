МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Угрозы ввести в отношении России новые санкции, которые затронут разные сектора экономики страны, начали поступать еще за несколько недель до признания президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик. В понедельник — после послания президента России к россиянам — риторика усилилась, а во вторник зазвучали конкретные заявления. Агентство "Прайм" попробовало разобраться, какие санкции грозят России из-за ситуации в ДНР и ЛНР и как это отразится на экономике страны и мира. Нефть по $100 не спасет. Кому придется затягивать пояса

В понедельник вечером, после внеочередного большого заседания Совбеза, Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения в Кремле он подписал указы о признании ЛНР и ДНР, документы были подписаны и представителями республик.

Позднее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что со стороны стран Запада ожидаются санкции, угрозы, политическое давление. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, будет на то повод или нет.

Уже во вторник Еврокомиссия предложила ввести санкции против 27 россиян: они, по мнению ЕС, связаны с "нелегальными действиями" в ДНР и ЛНР, будут затронуты лица, голосовавшие за принятие этого решения, а также работающих в этих регионах организаций, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

ТРУБА ЖИЗНИ И ТЕПЛА

Большинство споров сейчас — вокруг возможных санкций против "Северного потока — 2". Напомним: проект достроен и ждет прохождения процедуры сертификации. После этого по двум ниткам газопровода сырье из России по дну Балтийского моря будет поступать в Германию.

Россия — не единственная страна, заинтересованная в скорейшем запуске трубопровода в эксплуатацию. Германии этот проект нужен не меньше: цены на газ в Европе последние полгода находятся на небывалых максимумах. В связи с этим покупать энергоресурс по невыгодным спотовым ценам никто не спешит, и подземные газовые хранилища быстро пустеют. Европа оценила объем своих запасов газа

Однако в Берлине уже объявили о приостановке сертификации трубопровода, без которой он не сможет заработать. А в 15-00 о своих санкциях, включающих ограничения для "Северного потока — 2", объявила Украина.

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Многие эксперты уже успели высказать свои прогнозы о том, какие санкции будут вводиться против России как на это будет реагировать как финансовый сектор, так и другие отрасли экономики.

Как рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский, санкции могут быть абсолютно разнообразными, а в глобальном смысле их можно разделить по возрастанию отрицательного влияния и интенсивности влияния на экономику на три уровня.

Первый — быстрые и неглубокие санкции. "Своеобразная норма этикета. Это блокировка официальных лиц, расширение списка бизнесменов, ассоциирующихся с властью, прекращение обсуждения тех вопросов, которые и привели к текущему кризису. Безусловные санкции от Евросоюза в тех отраслях, где сотрудничество и до этого не было масштабным", — рассказал эксперт.

Он считает, что такими санкциями могут ограничиться при отсутствии военного конфликта, нерасширении текущих границ новых государств, а также они могут стать результатом долгих усилий дипломатов.

Следующий уровень — рассуждает Сосновский — средней интенсивности. Сюда можно отнести санкции с прямым влиянием на экономику РФ. "Запрет на операции на вторичном рынке с российским госдолгом, адресное отключение банков от системы долларовых платежей, отдельные секторальные санкции против металлургов и нефтяников, приостановка лицензирования "Северного потока-2" — здесь есть, где разгуляться "санкционной душе", и каждая из санкций вызовет живую реакцию на российском рынке", — добавил собеседник агентства.

Третий уровень — самый жесткий. "По сути исключение России из глобальной экономики. Эмбарго на энергоносители, отключение от SWIFT, иранский вариант — крайне маловероятен", — прогнозирует представитель БКС. Матвиенко заявила о готовности России к новым санкциям

"На данном этапе санкции могут носить точечный характер, к чему призвал президент Франции Эммануэль Макрон, особенно в ЕС — в отношении российских официальных лиц, не критически важных для экономики организаций и, возможно, банков. США могут распространить запрет на все операции с новым госдолгом на вторичный рынок (т.к. более жесткий вариант — запрет владеть уже существующим долгом ударит по самим американским инвесторам)", — отметила в свою очередь руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Отключение России от SWIFT, как и ограничение экспорта энергоресурсорв в страны Европы, вероятно, будут рассматриваться в последнюю очередь. "Эти меры нанесут слишком серьезный урон западным экономикам, особенно европейской", — отметила специалист.

ДОЛГИЙ ГНЕТ

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяны Скрыль, Россия уже долгое время находится под санкциями и имеет положительный опыт регулирования экономики под внешним давлением западных стран. В Германии призвали отказаться от российского газа

"Безусловно новый пакет санкций будет являться очередным негативным шоком для российской экономики и потребуется время для стабилизации рынков. Уже сейчас мы видим красные портфели инвесторов и ослабевающий курс национальной валюты", — отметила она.

Отвечая на вопрос о возможности преодоления санкций, Сосновский сказал, что внутренний потенциал вполне высок. "Вообще преодолевать — это национальный вид спорта россиян, в котором мы завоюем все комплекты наград", — пошутил он и добавил, что сейчас в России — крупнейшие за всю историю золотовалютные резервы — более 600 млрд долларов. По этому показателю страна входит в топ-5 в мире.

Другой поддерживающий фактор — высокие цены на нефть. Баррель торгуется около отметки 100$, и любая эскалация конфликта будет только повышать цену на энергоносители.

Экономика России практически не зависит от внутреннего спроса домохозяйств, а зиждется на благополучии крупных компаний. Поэтому терпеть и крепчать мы сможем долго. Но санкции опасны не тем, что они уничтожают экономику. Они не дают ей расти и развиваться, обращает внимание представитель БКС.

Экономист прогнозирует, что западные страны, скорее всего, усилят давление на те слабые места в экономике России, которые существовали и ранее. В первую очередь это доступность дешевых денег и технологий.

"В связи с тем, что Россия включена во многие цепочки стоимости, то санкции в отношении реального сектора маловероятны", — рассуждает Скрыль.

Не стоит забывать и о наличии у страны определенной подушкой безопасности в виде средств ФНБ: на 1 февраля они составляли 10,2% от ВВП. Это значит, что у России есть внутренний потенциал для преодоления новых вызовов со стороны западных стран.

С этим согласна и Беленькая: с 2014 года устойчивость российской экономики к санкциям существенно увеличилась — рекордные международные резервы полностью перекрывают внешний долг, госдолг составляет 18% ВВП и лишь на 19% принадлежит нерезидентам, уровень долларизации внешнеторговых расчетов, резервов, активов и обязательств банковского сектора значительно ниже, чем 8 лет назад.

"Также мы ожидаем, что российские власти окажут финансовую поддержку тем компаниям, банкам и отраслям, которые будут нести потери из-за возникших потрясений", — заключила она.