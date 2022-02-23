МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюз хочет применить санкции к главреду МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому, пишет американская газета Politico со ссылкой на проект документа, на поступивший в ее распоряжение. Евросоюз принял санкции против России за ЛНР и ДНР

В документации, на которую ссылается Politico, Симоньян и Толстого называют "центральными фигурами государственной пропаганды".

Как утверждает издание, в документе говорится, что Симоньян якобы "способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе".

Ранее в конгрессе США предлагали ввести санкции против Симоньян, а также против телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста.

Тогда Симоньян заявила, что гордится оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми.

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