МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Усыновитель, опекун, попечитель или приемный родитель являются получателями единовременной выплаты при усыновлении ребенка, рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по городу Москве и Московской области. В ПФР предупредили о последнем дне подачи заявлений на одно из пособий

"Размер выплаты составляет 18 886,32 рублей на каждого усыновленного ребенка и 144 306,88 рублей на каждого усыновленного ребенка, если ему исполнилось 8 лет или он инвалид, либо если в семью принимаются сразу несколько детей — братьев и сестер", — отмечается в сообщении.

С заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или в многофункциональный центр. Это нужно сделать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью.

Также в ПФР можно отправить заявление по почте. Приложенные копии документов в таком случае необходимо заверить у нотариуса. Необходимые документы:

свидетельство о рождении усыновленного ребенка,

копия решения суда об усыновлении ребенка,

документ об установлении опеки над ребенком.

Читайте также:



