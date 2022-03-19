РИМ, 19 мар — ПРАЙМ. МИД Италии опубликовало заявление, которое критикует слова директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова о последствиях санкций против России для энергетического сектора Италии. В МИД России рассказали о подготовке ответных санкций для США и Евросоюза

В заявлении сказано, что итальянское министерство "категорически отвергает угрожающие заявления", согласно которым любые новые санкции против РФ будут иметь необратимые последствия для Италии, и призывает МИД России "предпринять действия для немедленного прекращения незаконной и жестокой российской агрессии против Украины, которую итальянский МИД решительно осуждает".

Также отмечается, что Италия вместе со своими европейскими и международными партнерами продолжит оказывать давление, "чтобы Россия вернулась в рамки международного права".

Ранее Парамонов заявил, что Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления и отметил, что в Италии весьма озабочены будущим этих поставок.