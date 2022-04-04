МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Странам евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать собственную систему защиты от глобальных рисков, включающую введение налога на продажу нерезидентами активов, ставка которого будет зависеть от срока владения ими, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Глазьев призвал срочно легализовать цифровые валюты для обхода санкций

Многие крупные международные компании заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России на фоне введённых против нее широкомасштабных санкций. При этом некоторые из них транслируют желание со временем возобновить свою деятельность в РФ, а другие ищут новых собственников для своих российских активов.

"Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации: создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала; ввести налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого будет зависеть от срока владения активом", – сказал Глазьев.

Кроме того, по его мнению, страны ЕАЭС должны иметь возможность вводить ограничения на трансграничное перемещение капитала по представляющим угрозу операциям.

Глазьев отметил также, что общий рынок ЕАЭС позволяет в значительной степени нейтрализовать действие санкций на российскую экономику. "Поэтому Вашингтон угрожает их расширением на предприятия наших партнеров, которые активно сотрудничают с российскими, поддерживают с ними кооперационные связи", – сказал он.

Однако это, по словам министра, ни в коей мере не останавливает интеграцию стран союза, а напротив, стимулирует расширять программы кооперации, замещать импорт и переводить торговлю на национальные валюты.

Полный текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.