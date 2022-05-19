МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Киев на протяжении нескольких месяцев просит Вашингтон поставить высокоточные реактивные системы залпового огня M270, однако США не спешат, опасаясь затягивания и эскалации конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Российские войска на Украине начали применять БМПТ "Терминатор"

Как отмечается, в последнее время представители Киева "все больше разочаровываются в том, что администрация Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия", имеющих, по их мнению, решающее значение для противостояния российской артиллерии на Донбассе.

"Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США поставить реактивную систему залпового огня. Но три человека, знакомые с этим вопросом, говорят, что украинцы обеспокоены тем, что Белый дом сдерживают опасения, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, тем самым конфликт будет расширяться и затягиваться", — отмечается в статье.

Представитель администрации Байдена, пожелавший остаться неназванным, сообщил изданию, что две страны продолжают "активно обсуждать" вопрос об оружии, но даже с учетом военной помощи на сумму 3,8 миллиарда долларов, которую США направили Украине с 24 февраля, "не всё, что просит Киев, может быть отправлено быстро".

Также отмечается, что США за последние месяцы через своих восточноевропейских союзников негласно передали Киеву несколько единиц РСЗО советского образца. Однако Киев настаивает на поставках более точных и мощных американских систем, чтобы "остановить продвижение России на Донбассе".

"Но в Белом доме сохраняются опасения, что отправка этой системы или родственной ей высокомобильной артиллерийской ракетной системы может быть воспринята Кремлем как эскалация, учитывая большую дальность действия и большую разрушительную силу этого оружия, чем традиционная артиллерия, такая как гаубицы или старые советские ракетные установки", — подчеркивается в материале.