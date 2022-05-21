МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе саммита обсудят вопросы укрепления альянса, расширения экономического сотрудничества, региональной и международной безопасности. В Венгрии предложили запретить морские поставки нефти из России

Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с Юн Сок Ёлем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

В первый день визита Байден посетил завод Samsung по производству микросхем в Пхёнтхэке, недалеко от Сеула, где вместе с Юн Сок Ёлем произнес краткую речь перед собравшимися.

В субботу Байден почтит память погибших в Корейской войне 1950-1953 годов на Национальном кладбище в Сеуле, а позже состоятся основные переговоры лидеров двух стран, которые пройдут днем в два этапа, сначала в обычном, а потом в расширенном формате.

Президенты двух стран обсудят вопросы из сфер экономики и безопасности, в том числе глобальные цепочки поставок, инвестиции, сотрудничество в ядерной энергетике. Ожидается также, что в ходе саммита Юн Сок Ёль объявит об участии Южной Кореи в Индо-Тихоокеанской экономической системе (IPEF), инициативе, предложенной Байденом для обеспечения устойчивых цепочек поставок и экономической безопасности. Кроме того, как сообщал Белый дом, в ходе азиатского турне президент США должен обсудить с союзниками региональную безопасность, поддержку Украины, а также санкции против России.

"(Саммит — ред) даст возможность отношениям между Южной Кореей и США укрепиться и перейти к альянсу, охватывающему более широкий круг вопросов", — заявил Юн Сок Ёль.

Как сообщал офис Юн Сок Ёля, Южная Корея и США могут по итогам саммита заявить о сотрудничестве в разработке малых модульных ядерных реакторов (SMR) и возобновлении заседаний Двусторонней комиссии высокого уровня (HLBC), консультативного органа по стратегическому сотрудничеству в ядерной энергетике. Кроме того, возможно, что стороны заявят и о реализации совместных проектов по экспорту ядерных реакторов на мировом рынке.

Вечером в субботу в Национальном музее Кореи пройдет банкет в честь Байдена, где также будут присутствовать главы крупнейших южнокорейских компаний, в том числе глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон и председатель LG Group Ку Гван Мо. Агентство Рёнхап также сообщало, что Чон Ый Сон может в воскресенье отдельно встретиться с Байденом, чтобы попросить его содействия в инвестиционных проектах компании в США, в том числе в сферах воздушной мобильности, электромобилей, робототехники и автономных средств передвижения.

В воскресенье Байден завершит свой трехдневный визит в Южную Корею посещением вместе с Юн Сок Ёлем Корейского центра воздушных и космических операций на базе ВВС Осан в Пхёнтхэке. После президент США отправится в Японию.