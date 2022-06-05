МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену пришлось сдерживать панические настроения среди ряда европейских союзников по вопросу украинского кризиса, пишет для газеты Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус. CNN рассказал о дипломатической победе Владимира Путина

По его словам, в Европе беспокоятся по поводу цены затягивающегося конфликта. Эти настроения возникают вследствие успехов российских войск на поле боя.

На этой неделе, отметил автор, европейские лидеры взяли себя в руки и ввели эмбарго на морские поставки российской нефти, а Германия согласилась предоставить Украине мощные средства ПВО и танки.

Сам же Байден, отмечает журналист, от разговоров о полной военной победе над русскими перешел к заявлениям, что целью Соединенных Штатов является достижение мира путем переговоров. Как заявил Белый дом, целью передачи американского оружия, в том числе новых мощных РСЗО, Киеву, является не только помощь Украине на поле боя, но и стремление добиться для нее "максимально сильной позиции за столом переговоров".