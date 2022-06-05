МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил своей администрации проанализировать возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая в попытке сдержать бьющую рекорды инфляцию, сообщила министр торговли Джина Раймондо. Собянин сообщил о возможности Москвы снизить зависимость от импорта

Она дала понять, что тарифы на сталь и алюминий, введенные в президентство Дональда Трампа, вероятно, будут сохранены, но отмена пошлин на ввоз потребительских товаров может оказаться полезна американской экономике.

"Президент попросил нас, свою команду, проанализировать это, и мы сейчас в процессе выполнения его поручения. Ему предстоит принять решение", — сказала Раймондо в интервью телеканалу CNN.

"Что касается, например, стали и алюминия, мы решили сохранить некоторые из этих тарифов, потому что нам нужно защищать американских рабочих, стальную промышленность. Это вопрос национальной безопасности. Но есть продукты, товары для дома, велосипеды и так далее, где это (снижение пошлин) имеет смысл, и президент это обдумывает", — добавила она.

По словам Раймондо, Байден просыпается и засыпает с мыслями о том, что можно сделать для остановки инфляции. "Он открыт к реализации любой хорошей идеи, которая, по его мнению, могла бы помочь американским семьям", — сказала министр.

Основным инфляционным фактором она назвала конфликт на Украине и отвергла критику триллионных вливаний в разгар коронавирусной пандемии, заявив, что без байденовского "Американского плана спасения" восстановление национальной экономики носило бы "анемичный и очень болезненный" характер.

"Я была пару недель назад в Европе, и бензин там, во Франции, стоит 10 долларов за галлон (3,785 литра), и у них не было "Американского плана спасения", который был у нас", — сказала Раймондо. В воскресенье розничная цена на бензин в США в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув 4,848 доллара за галлон в среднем по стране.

"Я с содроганием думаю, что мы переживали бы сейчас, не будь у нас "Американского плана спасения". Вспомните, эти деньги пошли на вакцинацию, позволив вернуть всех на работу. Это были деньги на экстренную помощь арендаторам жилья… Когда президент Байден вступал в должность, у нас было 18 миллионов на пособии по безработице, сейчас их на 90% меньше. Сейчас у нас сильная экономика", — добавила министр.