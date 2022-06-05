МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В Белоруссии достаточно сахара, поставки соли с Украины заменены собственным производством, подсолнечное масло импортируется из России, поэтому его дефицит тоже не грозит, а белорусское рапсовое масло пользуется высоким спросом среди покупателей из Европы, заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в эфире телеканала СТВ. Уровень заполненности газохранилищ в Германии превышает 50%

"Все, что касается принятых мер, в том числе с учетом удорожания стоимости сахара в магазинах. Напомню, такая мера была предпринята, чтобы сбить ажиотажный спрос, который был вызван не всегда лишь накопительными впрок желаниями наших потребителей, в том числе и спекулятивными моментами… На сегодняшний день мы получили снижение объемов реализации сахара в четыре раза. Сегодня мы видим, что темпы реализации сахара еще замедляются. Это говорит о том, что сахара у нас в стране достаточно", — сказал Жидков.

По его словам, весь объем произведенной на Украине соли, отсутствующей на белорусском рынке "ввиду понятных причин", заменен собственным производством, налаженным на предприятии "Мозырьсоль".

"Сегодня объем добычи предприятием соли увеличен, объем производства фасованной соли увеличен на 20%, предприятие работает в круглосуточном режиме в определенном цикле семь дней в неделю. Объем соли сегодня производимой составляет до 320 тонн ежесуточно. Вся эта соль, она поставляется на внутренний рынок без каких-либо ограничений. Она абсолютно сегодня адекватно стоит… какого-либо существенного роста цен на данную позицию не предвидится", — отметил Жидков.

Он добавил, что до 20% внутреннего рынка по реализации каменной соли занимает предприятие "Беларуськалий".

"С учетом ситуации, складывающейся на Украине, вопрос обеспечения солью сегодня находится на контроле у правительства", — сказал Жидков.

Глава "Белгоспищепрома" также отметил, что подсолнечное масло и семена подсолнечника для дальнейшей переработки традиционно завозятся в Белоруссию из РФ, поэтому дефицит продукта внутреннему рынку не грозит.

"Кроме этого, мы сегодня активно занимаемся популяризацией и продвижением нашего продукта — такого как рапсовое масло. Мы сегодня имеем достаточно большой объем заявок со стороны европейских покупателей, которые заинтересованы в этой ситуации в приобретении в любом количестве нашего масла, именно рапсовго масла, которое мы производим. Та же Литва, та же Латвия, Дания сегодня первыми стоят в очереди, чтобы сегодня осуществить приобретение нашего рапсового масла при условии 100%-й предоплаты и при условии того, что цена на этот продукт для них в разы выше, чем мы реализуем для собственного населения", — уточнил Жидков.