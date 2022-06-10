МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Снижение экономической активности в России в мае приостановилось, в частности объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о внешних угрозах для инфляции в России

"По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам", — заявила она.

Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность: это трудности в налаживании связей с поставщиками, в проведении платежей, в поиске новых рынков сбыта, в доставке товаров новыми маршрутами, добавила глава ЦБ.