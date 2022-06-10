ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания, после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Daily Express: план Джонсона отказаться от газа с треском провалился

"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", — заявил он, выступая с речью в Лос-Анджелесе. "Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов", — также заявил он.

Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее. Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики США.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте — попытки "прикрыть одно место". Он подчеркнул, что если кто-то пытается ограничить Россию в чем-то, то он в первую очередь ограничивает сам себя.