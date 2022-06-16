МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают замену ожидаемой цены нефти российской марки Urals на другой индикатор при составлении макропрогноза Минэкономразвития, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству, и федерального чиновника. Источник рассказал о цене нефти Urals в Европе

По словам одного из источников, стоимость Urals в нынешней ситуации варьируется от контракта к контракту и от поставщика к поставщику, поэтому прогноз, в том числе доходов бюджета, сформированный в привязке к цене российской марки, может оказаться существенно искаженным. Кроме того, информагентства, предоставлявшие правительству информацию о ценах на Urals, — Argus и S&P Global Platts — практически перестали регистрировать сделки и поставлять данные из-за санкций.

В данный момент обсуждаются разные варианты замены – в частности, ориентиром для прогноза может служить условная стоимость или цена марок, торгующихся на спотовом рынке, например, Brent.

По словам близкого к правительству источника, идея принадлежит помощнику президента по экономике Максиму Орешкину. Предложение может быть отражено в следующем макропрогнозе Минэкономразвития, который будет подготовлен в июле.

Согласно Бюджетному кодексу, в настоящее время при прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета используются среднегодовая цена на нефть марки Urals, среднегодовая экспортная цена на природный газ и среднегодовой курс доллара к рублю. В бюджет на 2022 год закладывалась прогнозная цена на нефть Urals на уровне 62,2 доллара за баррель. Доходы планировались в объеме 25 триллионов рублей (в том числе нефтегазовые — 9,5 триллиона, или 38,1% всех поступлений). По данным Минфина, в январе-мае средняя цена Urals сложилась в размере 83,48 доллара за баррель против 61,62 доллара за аналогичный период 2021 года.

В марте Минэнерго предложило изменить расчет индикативных цен для налога на добычу полезных ископаемых таким образом, чтобы учитывались реальные цены на российскую нефть на рынке. В данный момент этот вопрос прорабатывается, говорит источник издания.

В начале марта Минфин сообщил о приостановке на этот год действия бюджетного правила, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, напоминает газета. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ, включая часть средств Фонда национального благосостояния.