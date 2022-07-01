МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В СТОЛИЦЕ ДНР С ИЮЛЯ НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ РФ — МВД РЕСПУБЛИКИ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837364573.html
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В СТОЛИЦЕ ДНР С ИЮЛЯ НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ РФ — МВД РЕСПУБЛИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837364573.html
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