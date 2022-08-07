МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Немецкие пенсионеры активно занимаются бронированием туров в жаркие регионы на зиму, чтобы избежать платежей за отопление у себя в стране, сообщила АТОР, ссылаясь на местные СМИ. В Германии заявили, что газовая политика "сводит потребителей с ума"

В ассоциации отметили, что из-за резкого роста стоимости отопления "зимовка" на юге обойдется пожилым немцам дешевле, чем время, проведенное у себя в стране.

АТОР указала среди самых популярных направлений для зимнего отдыха у немецких пенсионеров Египет, Тунис, Турцию, Канарские острова, а также отметила рост спроса на туры в Таиланд, Кабо-Верде, Сенегал и государства Карибского бассейна.

"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — процитировала АТОР пенсионера Лотара со ссылкой на немецкую газету Bild и добавила, что ближайшей зимой Лотар с супругой будут вынуждены платить по 600 евро за отопление в месяц вместо двухсот, а тур в Тунис обойдется им намного дешевле. Так, наличие в месте проживания системы "все включено" позволит им сократить еженедельные затраты на питание примерно на 300 евро.