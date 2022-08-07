ПЕКИН, 7 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 29% и составил 97,71 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот CША и Китая вырос на 11,8% за первые семь месяцев года

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,8%, составив 61,44 миллиарда долларов.

Отдельно в июле уровень товарооборота двух стран составил 16,79 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,02 миллиарда, Китай в РФ — на 6,77 миллиарда.

По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.