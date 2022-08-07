МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Бывший премьер Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае миллионы детей и пенсионеров обречены на "зиму нищеты". СМИ: британцы стали чаще бросать своих питомцев из-за роста цен

"Борис Джонсон, (бывший глава минфина Риши) Сунак и (министр иностранных дел Лиз) Трасс должны на этой неделе согласится на чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, следует созвать парламент, чтобы заставить их так поступить", — указал Браун в статье для издания Guardian.

По его мнению, нет ничего морального в том, что "равнодушные лидеры" обрекают "миллионы уязвимых и невинных детей и пенсионеров на ужасную зиму нищеты".

Браун считает, что "финансовая бомба замедленного действия" взорвется в октябре в связи с ростом цен на топливо.

Guardian сообщила, ссылаясь на исследование Йоркского университета, что к январю более четырех миллионов домохозяйств (примерно 11,6 миллиона человек) будут тратить более четверти чистого дохода на топливо. Более 3 миллионов домохозяйств в свою очередь будут выделять на эти нужды по меньшей мере 30% чистого дохода.

Браун также отметил, что в стране формируется поколение детей, чья жизнь начинает напоминать сцены из книг Чарльза Диккенса, так как рост цен, в частности, на топливо, усугубит нищету среди них.

"Британия создает поколение обделенных мальчиков и девочек, без денег для того, чтобы участвовать в том, чем занимаются их друзья, и чье детство начинает напоминать постыдные сцены из романа Диккенса", — написал он.

По словам экс-премьера, местные благотворительные организации, о которых он знает, уже готовятся к "худшей в памяти ныне живущих зиме": запасаются одеялами, спальными мешками и грелками.