МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите на 1,5 миллиарда долларов для финансирования проектов в сфере импортозамещения, до конца этого года будут начаты семь проектов на 330 миллионов долларов. Белоруссия хочет расширить сотрудничество с Россией в авиаремонтной области

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск предложил РФ совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Он заявил, что согласно договоренностям с российским президентом Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.

"Определено 14 плюс 9 проектов. На текущий момент благодаря поддержке президента на финальной стадии находится проект соглашения выделения кредита с российской стороной на сумму полтора миллиарда долларов. До конца года будут начаты 7 проектов, признанных сторонами срочными, на сумму 330 миллионов долларов", — приводит слова Головченко госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Глава белорусского правительства пояснил, что проекты направлены на импортозамещение в Союзном государстве Белоруссии и России. "В целом по всем направлениям потенциал импортозамещения союзного рынка составляет 40 миллиардов долларов", — сказал он.

Премьер Белоруссии считает, что наибольший потенциал в импортозамещении в Союзном государстве имеется в производстве компонентов для автомобилестроения, фармацевтики и химической промышленности.

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