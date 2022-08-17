МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об упрощении доступа бизнеса к льготной программе для предприятий агропромышленного комплекса — они смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет. В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка

"Хочу сказать несколько слов о принятом решении по поддержке агропромышленного комплекса. Как отмечал президент, отрасль демонстрирует очень хорошие темпы и качество развития. Чтобы помочь бизнесу, работающему в этой сфере, и дальше наращивать выпуск продукции, правительство упрощает доступ к льготным кредитам", — заявил Мишустин на заседании правительства в среду.

По его словам, предприятия агропрома смогут взять займы на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, а также на приобретение рефрижераторных контейнеров, что позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния.

"Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет и по такой же ставке — взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано", — добавил глава правительства.

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