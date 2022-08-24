МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в среду анонсировал долгожданный план по списанию студенческих кредитов на миллиарды долларов, выполнив обещание, данное во время предвыборной кампании. Данный шаг должен помочь молодым американцам, отягощенным долговыми обязательствами, хотя некоторые республиканцы утверждают, что это приведет лишь к ухудшению ситуации с инфляцией, сообщает агентство Рейтер. Продажи новостроек в США в июле упали на 12,6%

Какой объем обязательств будет списан и для кого?

Правительство спишет долговые обязательства на сумму в 10 000 долларов для заемщиков с годовым доходом менее 125 000 долларов или 250 000 долларов для состоящих в браке пар. Американцы, получавшие гранты Пелла, федеральные займы с низкой ставкой для студентов колледжей с низким уровнем дохода, могут рассчитывать на списание долгов на сумму в 20 000 долларов.

Согласно подсчетам Федерального резервного банка Нью-Йорка, списание 10 000 долларов задолженности для каждого заемщика обойдется правительству в 321 млрд долларов, однако ограничения по размеру доходов означают, что реальная сумма будет меньше.

В ФРС-Нью-Йорк также подсчитали, что прощение кредитов на сумму в 10 000 долларов будет означать полное списание долга для 11,8 млн заемщиков, или 31,0% от их общего числа. В Белом доме заявили о полном списании долга 20 млн американцев.

Насколько серьезна проблема студенческих кредитов в США?

Согласно последним данным Федеральной резервной системы, совокупный объем задолженности по студенческим кредитам в США составляет около 1,75 трлн долларов, причем основная часть заемных средств, приблизительно 1,62 трлн долларов, предоставлена федеральным правительством.

Стоимость высшего образования в США за последние три десятилетия значительно выросла. Стоимость обучения по 4-летней программе в частных колледжах и университетах удвоилась, а в государственных образовательных учреждениях она выросла еще более существенно.

Число заемщиков по этим займам составляет 43 млн, включая самих студентов, а также их родителей или других членов семьи. При этом больше всего заемщиков в возрасте до 40 лет, отметили в ФРС-Нью-Йорк.

Когда необходимо будет выплатить оставшуюся часть долга?

Программа приостановки платежей по студенческим займам в связи с пандемией коронавируса, запущенная еще при администрации Дональда Трампа, будет продлена до конца года. Все заемщики, чья обязательства после списания не окажутся погашенными полностью, должны будут возобновить платежи с января.