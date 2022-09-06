В Ростуризме призвали сохранить льготные кредитов на постройку отелей
Глава Ростуризма: нужно оставить льготную ставку кредита на строительство отелей в 3-5%
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Ростуризм выступает за сохранение размера процентной ставки по льготному кредитованию на строительство отелей в диапазоне 3-5%, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Минфин в начале августа предложил скорректировать правила льготного кредитования туристических объектов в рамках нацпроекта по туризму, закрепив ставку в 5%, писал "Коммерсантъ". Сейчас действует диапазон ставок в 3–5% по льготным займам для туробъектов.
"Речь идет о том, чтобы зафиксировать 5%. Мы настаиваем на том, что нужно оставить те условия, которые были изначально, диапазон 3-5%", — сообщила Догузова, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.